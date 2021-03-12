Мер Тернополя. Фото: УП

https://racurs.ua/n151651-mer-ternopolya-prigrozil-narushitelyam-karantina-ostavit-bez-otopleniya-i-vody-video.html

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Сергей Надал, мэр Тернополя, пригрозил заведениям, нарушающим карантин, после того, как город оказался в «красной» зоне.

Он пообещал, что нарушителям будут отключать воду и отопление. Об этом мэр заявил в своем видеообращении, которое он опубликовал на странице в Facebook.

По его словам, в городе зафиксирован значительный прирост больных коронавирусом — заболел 101 человек всего за сутки. Также наблюдается рост числа госпитализаций с тяжелыми случаями заболевания. Несмотря на такое положение с коронавирусом в регионе, от органов контроля поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования в Тернополе, заявил мер.

В последнее время очень много информации от контролирующих органов, многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, создавая угрозу распространения инфекции, — отметил Надал.



Он добавил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Кроме того, к этой работе поручено присоединиться управлению торговли. Он заявил, что в случае необходимости таким заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будут отключать воду, работу канализации, тепла и других сетей. Он добавил, что подобные мероприятия «являются вынужденными».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Виннице усиливают карантин до «красного» уровня из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19. По словам городского головы Сергея Моргунова, в Виннице увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Также возросло количество летальных случаев от осложнений коронавируса.