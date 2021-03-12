Мер Тернополя. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151651-mer-ternopolya-prygrozyv-porushnykam-karantynu-zalyshyt-bez-opalennya-ta-vody-video.html

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Сергій Надал, мер Тернополя, пригрозив закладам, що порушують карантин після того, як місто опинилося у «червоній» зоні.

Він пообіцяв, що порушникам відключатимуть воду та опалення. Про це мер заявив у своєму відеозвернені, яке він опублікував на сторінці у Facebook.

За його словами, в місті зафіксований значний приріст хворих на коронавірус — захворіла 101 людина лише за добу. Також спостерігається зростання кількості госпіталізацій із важкими випадками захворювання. Попри такий стан з коронавірусом у регіоні, від органів контролю надходять повідомлення про порушення з боку суб'єктів господарювання в Тернополі.

Останнім часом є дуже багато інформації від контролюючих органів, що чимало суб'єктів господарювання в нашому місті, особливо розважальні заклади, нічні заклади, які мають право на нічну торгівлю, порушують карантинні вимоги, створюючи загрозу поширення інфекції, — наголосив Надал.



Він додав, що наразі правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Крім того, до цієї роботи доручено приєднатися управлінню торгівлі. Він заявив, що у разі необхідності таким закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть дослухатися до рекомендацій, будуть відключати воду, роботу каналізації, тепла та інших мереж. Він додав, що подібні заходи «є вимушеними».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Вінниці посилюють карантинні обмеження до «червоного» рівня через стрімке поширення захворюваності на COVID-19. За словами міського голови Сергія Моргунова, у Вінниці збільшилася кількість хворих, які потрапляють до лікарень уже у важкому стані. Також зросла кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусу.