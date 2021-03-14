Способ преодолеть дефицит вакцины от коронавируса нашли в ЕС

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса проходит медленнее, чем прогнозировалось, а потому немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, создала альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцины от коронавируса в Европе.

В новый альянс вошли 13 фармацевтических компаний, базирующихся на территории Европейского Союза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что компании поставили перед собой общую цель — изготовить 2 млрд доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года. В то же время в BioNTech не исключают, что новые ограничения на экспорт, введенные в Евросоюзе, Великобритании и США, могут нарушить цепочку поставки дефицитных ингредиентов для вакцин.

Также в компании отмечают, что большое количество партнеров и сложная цепочка поставки могут осложнить выполнение общей задачи и удовлетворить европейский спрос на вакцины от коронавируса.

В рамках нового альянса планируется расширить собственное европейское производство препаратов. Так, в апреле планируется запустить новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины от коронавируса в год. Препарат планируется поставлять прежде всего в страны ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановили Норвегия, Италия и Исландия из-за возможных побочных эффектов. Ранее такое решение приняли в Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании и Нидерландах.