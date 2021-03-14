Спосіб подолати дефіцит вакцини від коронавірусу відшукали в ЄС

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151687-sposib-podolaty-deficyt-vakcyny-vid-koronavirusu-vidshukaly-v-ies.html

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Вакцинація від коронавірусу проходить повільніше, ніж прогнозувалося, а тому німецька фармацевтична компанія BioNTech, яка спільно з американською Pfizer розробила вакцину від коронавірусу, створила альянс фармкомпаній для ліквідації дефіциту вакцини від коронавірусу в Європі.

У новий альянс увійшли 13 фармацевтичних компаній, що базуються на території Європейського Союзу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що компанії поставили перед собою спільну мету — виготовити 2 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року. Натомість у BioNTech не виключають, що нові обмеження на експорт, запроваджені в Євросоюзі, Великій Британії та США, можуть порушити ланцюжок постачання дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

Також у компанії наголошують, що велика кількість партнерів і складний ланцюжок постачання можуть ускладнити виконання спільного завдання та задоволення європейського попиту на вакцини від коронавірусу.

У рамках нового альянсу планується розширити власне європейське виробництво препаратів. Так, у квітні планується запустити новий завод потужністю в 750 млн доз вакцини від коронавірусу на рік. Препарати планується постачати насамперед до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca призупинили Норвегія, Італія та Ісландія через можливі побічні ефекти. Раніше таке рішення ухвалили в Австрії, Естонії, Литві, Люксембурзі, Латвії, Данії та Нідерландах.