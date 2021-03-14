Всемирный день сна отмечают 15 марта. Фото: championat.com

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15 марта православный праздник — чествование памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского.

В народе Феодота прозвали Ветроносом, поскольку 15 марта обычно дуют мощные ветра. В этот день советуют не выходить из дома без особой надобности, чтобы не простудиться. Селяне в этот день сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней капусты.

Народные приметы на 15 марта:

Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур.

Длинные сосульки — весна будет долгой.

Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.

Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

В мире 15 марта отмечают Всемирный день сна, инициатором которого стал Международный комитет для сна. Также в этот день отмечают Всемирный день защиты прав потребителей — дату празднования выбрали со дня исторического выступления президента США Джона Кеннеди в 1961 году, когда он назвал основные права каждого потребителя.

Также 15 марта отмечают Всемирный день мусульманской культуры, Всемирный день речей, День правдивых признаний и День красного носа в Великобритании.

15 марта в истории:

44 год до н. э. — заговорщики во время заседания Сената убили римского императора Юлия Цезаря.

1820 год — Мэн стал 23-м штатом США.

1892 год — основали английский футбольный клуб «Ливерпуль».

1906 год — зарегистрировали компанию «Роллс-Ройс».

1927 год — началось строительство Днепрогэса.

1938 год — в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.

1998 год — в Испании сформировали крупнейший в мире оркестр барабанщиков из 1 тыс. 700 музыкантов.

Напомним, 14 марта в Украине отмечали День украинского добровольца, а в мире — международный день числа «Пи» — математическая константа, которая выражает отношение длины круга к длине его диаметра.