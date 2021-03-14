Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Всемирный день сна отмечают 15 марта. Фото: championat.com

15 марта отмечают Всемирный день сна и День защиты прав потребителей

14 мар 2021, 21:53
999

15 марта православный праздник — чествование памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского.

В народе Феодота прозвали Ветроносом, поскольку 15 марта обычно дуют мощные ветра. В этот день советуют не выходить из дома без особой надобности, чтобы не простудиться. Селяне в этот день сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней капусты.

Народные приметы на 15 марта:

  • Снег идет утром — ждите хорошего урожая зерновых культур.
  • Длинные сосульки — весна будет долгой.
  • Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.
  • Солнце светит в полдень — это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

В мире 15 марта отмечают Всемирный день сна, инициатором которого стал Международный комитет для сна. Также в этот день отмечают Всемирный день защиты прав потребителей — дату празднования выбрали со дня исторического выступления президента США Джона Кеннеди в 1961 году, когда он назвал основные права каждого потребителя.

Также 15 марта отмечают Всемирный день мусульманской культуры, Всемирный день речей, День правдивых признаний и День красного носа в Великобритании.


15 марта в истории:

  • 44 год до н. э. — заговорщики во время заседания Сената убили римского императора Юлия Цезаря.
  • 1820 год — Мэн стал 23-м штатом США.
  • 1892 год — основали английский футбольный клуб «Ливерпуль».
  • 1906 год — зарегистрировали компанию «Роллс-Ройс».
  • 1927 год — началось строительство Днепрогэса.
  • 1938 год — в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.
  • 1998 год — в Испании сформировали крупнейший в мире оркестр барабанщиков из 1 тыс. 700 музыкантов.

Напомним, 14 марта в Украине отмечали День украинского добровольца, а в мире — международный день числа «Пи» — математическая константа, которая выражает отношение длины круга к длине его диаметра.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров