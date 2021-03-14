Всесвітній день сну відзначають 15 березня. Фото: championat.com

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15 березня православне свято — вшанування пам’яті святого мученика, єпископа Феодота Киринейського.

У народі Феодота прозвали Вітроносом, оскільки 15 березня зазвичай дмуть потужні вітри. Цього дня радять не виходити з дому без особливої потреби, щоб не застудитися. Селяни цього дня сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої капусти.

Народні прикмети на 15 березня:

Сніг іде вранці — чекайте гарного врожаю зернових культур.

Довгі бурульки — весна буде довгою.

Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо.

Сонце світить опівдні — це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

У світі 15 березня відзначають Всесвітній день сну, ініціатором якого став Міжнародний комітет для сну. Також цього дня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів — дату святкування обрали з дня історичного виступу президента США Джона Кеннеді в 1961 році, коли він назвав основні права кожного споживача.

Також 15 березня відзначають: Всесвітній день мусульманської культури, Всесвітній день промов, День правдивих зізнань та День червоного носа в Великій Британії.

15 березня в історії:

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.

1820 рік — Мен став 23-м штатом США.

1892 рік — заснували англійський футбольний клуб «Ліверпуль».

1906 рік — зареєстрували компанію «Роллс-Ройс».

1927 рік — почалося будівництво Дніпрогесу.

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.

1998 рік — в Іспанії сформували найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1 тис. 700 музикантів.

Нагадаємо, 14 березня в Україні відзначали День українського добровольця, а в світі — міжнародний день числа «Пі» — математичної константи, яка виражає відношення довжини кола до довжині його діаметра.