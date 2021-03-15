Запись на вакцинацию у семейного врача — когда заработает

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151756-zapis-na-vakcinaciu-u-semeynogo-vracha-kogda-zarabotaet.html

Ракурс

Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. Сейчас прививки от инфекции делают только группам риска.

Во время второго этапа вакцинации украинцы смогут записаться на вакцинацию у своего семейного врача. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для «Украинской правды».

По его словам, как только запустится второй этап, и станет понятно, какое количество вакцины приехало, тогда семейные врачи смогут осуществлять запись на вакцинацию. Во время записи они будут вносить соответствующие данные в медицинские информационные системы, а врач сам будет предлагать пациенту запись на прививку. Также у пациентов будет возможность самостоятельно обратиться к семейному врачу.

О возможности вакцинации в частных клиниках Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда именно она начнется. На данный момент все контракты на вакцину заключают правительства государств, а не частные дистрибьюторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса началась позже, чем планировалось. Из-за отсрочки с поставками вакцины, действующая партия может испортиться быстрее, чем будет использована по назначению. Срок годности вакцины истекает 23 июня 2021 года.