Запис на вакцинацію через сімейного лікаря — коли запрацює

Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. Наразі щеплення від інфекції роблять лише групам ризику.

Під час другого етапу вакцинації українці зможуть записатися на вакцинацію у свого сімейного лікаря. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю для «Української правди».

За його словами, як тільки запуститься другий етап, і стане зрозуміло, яка кількість вакцини приїхала, тоді сімейні лікарі зможуть здійснювати запис на вакцинацію. Під час запису вони вноситимуть відповідні дані в медичні інформаційні системи, а лікар сам буде пропонувати пацієнту запис на щеплення. Також у пацієнтів буде можливість самостійно звернутися до сімейного лікаря.

Стосовно можливості вакцинації в приватних клініках Ляшко заявив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли саме вона розпочнеться. оскільки всі контракти на вакцину укладають уряди держав, а не приватні дистриб’ютори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу почалась пізніше, ніж планувалося. Через відстрочку з постачанням вакцини, чинна партія може зіпсуватися швидше, ніж буде використана за призначенням. Термін придатності вакцини закінчується 23 червня 2021 року.