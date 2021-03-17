Финансовый лизинг урегулировала Рада — что изменится с июня, фото — Финпульс

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Ракурс

Финансовый лизинг стал популярным в Украине недавно. Чаще всего на условиях лизинга граждане стали покупать автомобили.

Закон «О финансовом лизинге», который регулировал правоотношения между сторонами лизингового договора, приняли еще в 1998 году, поэтому он подлежал реновации. Рада в начале февраля приняла новый Закон Украины «О финансовом лизинге», который опубликован 13 марта. Он вступит в силу 13 июля 2021 года.

В новом законе определяется минимальный срок, на который может быть заключен договор финансового лизинга — один год. В нем определен порядок заключения договора финансового лизинга с физическими лицами.

Лизингодатель обязан разместить информацию об условиях лизинга на своем сайте, а также предоставить актуальную информацию о сроках и ценах потенциальному клиенту перед заключением договора.

По требованию лизингополучателя ему должны подробно разъяснить информацию, касающуюся всех его расходов (в том числе, за сопутствующие услуги), порядка расторжения договора и оформления права собственности на объект лизинга, а также предоставить проект договора для ознакомления.

В законе расширили перечень обязательных условий договора финансового лизинга. Теперь договор обязательно должен включать график уплаты лизинговых платежей, размер дополнительных платежей и комиссий, а также необходимость заключения договоров с третьими лицами (например, договор страхования).

Законодатели считают, что отныне процедура заключения договора финансового лизинга должна стать максимально прозрачной и удобной для граждан Украины.

Финансовый лизинг — это вид правовых отношений, в которых лизингодатель обязуется по договору передать лизингополучателю в собственность и пользование свое имущество или специально им приобретенное у продавца. Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих признаков: