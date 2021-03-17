Фінансовий лізинг унормувала Рада — що зміниться з червня, фото — Фінпульс

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Ракурс

Фінансовий лізинг став популярним в Україні нещодавно. Найчастіше на умовах лізингу громадяни почали купувати автомобілі.

Закон «Про фінансовий лізинг», який регулював правовідносини між сторонами лізингового договору, ухвалили ще у 1998 році, тому він підлягав реновації. Рада на початку лютого прийняла новий Закон України «Про фінансовий лізинг», який опублікований 13 березня. Він набуде чинності 13 липня 2021 року.

У новому законі визначається мінімальний термін, на який може бути укладений договір фінансового лізингу, — один рік. У ньому визначено порядок укладання договору фінансового лізингу з фізичними особами.

Лізингодавець зобов’язаний розмістити інформацію про умови лізингу на власному веб-сайті, а також надати актуальну інформацію про терміни та ціни потенційному клієнту перед укладенням договору.

На вимогу лізингоодержувача йому повинні детально роз’яснити інформацію, що стосується всіх його витрат (в тому числі, за супутні послуги), порядку розірвання договору та оформлення права власності на об'єкт лізингу, а також надати проект договору для ознайомлення.

В законі розширили перелік обов’язковий умов договору фінансового лізингу. Тепер договір обов’язково повинен включати графік сплати лізингових платежів, розмір додаткових платежів і комісій, а також необхідність укладення договорів з третіми особами (наприклад, договір страхування).

Законодавці вважають, що відтепер процедура укладення договору фінансового лізингу повинна стати максимально прозорою і зручною для громадян України.

Фінансовий лізинг — це вид правових відносин, в яких лізингодавець зобов’язується за договором передати лізингоодержувачу у власність і користування своє майно або спеціально їм придбане у продавця. Лізинг вважається фінансовим за наявності хоча б однієї з таких ознак: