Байден обратился к мигрантам — Не приезжайте

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Ракурс

Джо Байден, президент США, обратился к мигрантам с призывом воздержаться от попыток проникновения на территорию Соединенных Штатов.

Я могу сказать совершенно точно: не приезжайте. Не покидайте свои города и общины, — ответил Байден в интервью ABC News на вопрос о нелегальной миграции в страну.

По его словам, в США складывается сложная ситуация из-за большого количества задержанных на границе с Мексикой несовершеннолетних. Они пытаются проникнуть в США без сопровождения взрослых.

ABC News упоминает, что республиканцы обвиняют в сложившейся ситуации политику Байдена, направленную на отмену жесткого миграционного регулирования бывшего президента США Дональда Трампа. Байден уточнил, что незаконно пересекающих границу людей правоохранительные органы оправляют назад.

Напомним, ранее Байден остановил строительство «стены Трампа» на границе с Мексикой и отменил ряд законов об ужесточении миграционной политики США своего предшественника. Далее последовал традиционный наплыв мигрантов на границе с Мексикой, в том числе детей и подростков.