Байден звернувся до мігрантів — Не приїжджайте

https://racurs.ua/ua/n151876-bayden-zvernuvsya-do-migrantiv-ne-pryyijdjayte.html

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Джо Байден, президент США, звернувся до мігрантів із закликом утриматися від спроб проникнути на територію Сполучених Штатів.

Я можу сказати абсолютно чітко: не приїжджайте. Не покидайте свої міста і громади, — відповів Байден в інтерв’ю ABC News на запитання щодо нелегальної міграції до країни.

За його словами, в США складається складна ситуація через велику кількість затриманих на кордоні з Мексикою неповнолітніх. Вони намагаються проникнути в США без супроводу дорослих.

ABC News нагадує, що республіканці звинувачують в ситуації, що склалася, політику Байдена, спрямовану на скасування жорсткого міграційного регулювання колишнього президента США Дональда Трампа. Байден уточнив, що нелегалів, які перетинають кордон, правоохоронні органи відправляють назад.

Нагадаємо, раніше Байден зупинив будівництво «стіни Трампа» на кордоні з Мексикою і скасував низку законів щодо посилення міграційної політики США свого попередника. Згодом відновився традиційний наплив мігрантів на кордоні з Мексикою, зокрема дітей та підлітків.