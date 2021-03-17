США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального и Скрипалей

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Ракурс

США объявили о новых торговых санкциях против России. Ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта.

Новые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, сообщает сайт Министерства торговли США.

До 1 сентября 2021 года предусмотрены некоторые исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Минторг подчеркивает, что санкции вводят на основании обвинений в адрес Москвы в применении химического оружия.

Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее деятельности в сфере химического оружия, — говорится в сообщении.

В США считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается отравления в 2020 году Алексея Навального (основатель Фонда борьбы с коррупцией), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году.

В Минторге США отметили, что введенные 17 марта санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Под санкции тогда попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии.

В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению и поддержке российской программы оружия массового уничтожения».