США вдарили по Росії новими санкціями через отруєння Навального і Скрипалів, фото — EAdaily

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США оголосили про нові торговельні санкції проти Росії. Обмеження набудуть чинності у четвер, 18 березня.

Нові санкції торкнуться експорту, пов’язаного з нацбезпекою, повідомляє сайт Міністерства торгівлі США.

До 1 вересня 2021 року передбачені деякі виключення: зокрема, на предмети, пов’язані з авіацією, космосом і предметами для шифрування і технологій програмного забезпечення.

Мінторгівлі підкреслює, що санкції вводять на підставі звинувачень на адресу Москви в застосуванні хімічної зброї.

Міністерство торгівлі прагне не допустити доступу Росії до секретних американських технологій, які можуть бути використані для її діяльності в сфері хімічної зброї, — йдеться в повідомленні.

У США вважають, що Росія причетна до двох випадків застосування хімічної зброї: перший стосується отруєння в 2020 році Олексія Навального (засновник Фонду боротьби з корупцією), другий — отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії в 2018 році.

В Мінторгівлі США відзначили, що запроваджені 17 березня санкції — продовження обмежувальних заходів, введених на початку березня. Під санкції потрапили дев’ять компаній з Росії, три — з Німеччини, і одна — зі Швейцарії.

У документах йшлося, що санкції проти цих організацій вводяться «за діяльність щодо поширення і підтримки російської програми зброї масового знищення».