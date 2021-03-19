Северный поток. Фото: РБК

https://racurs.ua/n151956-vashington-grozit-novymi-sankciyami-severnyy-potok-2-geopoliticheskiy-proekt-rf.html

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«Северный поток — 2», турбопровод, который строит Россия, в США считают геополитическим проектом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена будет вводить санкции против строительства турбопровода. Об этом сообщает «Голос Америки».

Блинкен добавил, что все лица, участвующие в строительстве трубопровода, рискуют попасть под санкции.

По его словам, «Северный поток — 2» — плохая сделка для Германии, для Украины и для союзников и партнеров США из Центральной и Восточной Европы. Поэтому госсдепартамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» и оценивает информацию о юридических лицах, которые причастны к строительству.

Как ясно дали понять несколько администраций США, этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на раскол Европы и ослабление европейской энергетической безопасности, — заявил Блинкен.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден не жалеет о том, что назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Байден считает, что они с Путиным имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире.