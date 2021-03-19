Північний потік. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n151956-vashyngton-zagrojuie-novymy-sankciyamy-pivnichnyy-potik-2-geopolitychnyy-proekt-rf.html

Ракурс

«Північний потік — 2», трубопровід, який будує Росія, в США вважають геополітичним проектом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена буде запроваджувати санкції проти будівництва трубопроводу. Про це повідомляє «Голос Америки».

Блінкен додав, що всі особи, що беруть участь в будівництві трубопроводу, ризикують потрапити під санкції.

За його словами, «Північний потік — 2» — погана угода для Німеччини, для України й для союзників і партнерів США з Центральної та Східної Європи. Тому Держдеп відстежує зусилля з завершення будівництва газопроводу «Північний потік — 2» і оцінює інформацію щодо юридичних осіб, які причетні до будівництва.

Як дали зрозуміти кілька адміністрацій США, цей трубопровід є російським геополітичним проектом, спрямованим на розкол Європи та ослаблення європейської енергетичної безпеки, — заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден не шкодує про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Байден вважає, що вони з Путіним мають різні погляди на свої країни та підходи до взаємодії у світі.