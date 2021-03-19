Киев оказался в плену снега и пробок

https://racurs.ua/n151957-kiev-okazalsya-v-plenu-snega-i-probok-foto.html

Ракурс

Погода в Киеве резко ухудшилась 19 марта. Утром в столице идет снег, на нескольких улицах образовались пробки, причем в некоторых районах города проехать вообще невозможно.

Как свидетельствуют данные карты Google Maps, тяжелая ситуация на улице Борщаговской, проспекте Победы в направлении в сторону центра Киева.

Трудно проехать на Подоле и на нескольких мостах через Днепр, улицы Набережно-Крещатицкая. Терпение и внимание водителям нужны на мосту Патона и Дарницком мосту.

Кроме снегопада, в столице 19 марта сильный ветер. Синоптики предупреждали, что сегодня в Киеве будет днем ​​+3 +5, а ночью −1… +1, а также снег с дождем.

Сегодня почти во всех областях Украины будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем ​​в стране будет колебаться от 0 до +8, однако ночью на в некоторых западных регионах она опустится до -6 градусов.