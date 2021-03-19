Київ опинився в полоні снігу та заторів

https://racurs.ua/ua/n151957-kyyiv-opynyvsya-v-poloni-snigu-ta-zatoriv-foto.html

Ракурс

Погода у Києві різко погіршилась 19 березня. Уранці в столиці йде сніг, на кількох вулицях утворились затори, причому у деяких районах міста проїхати взагалі неможливо.

Як свідчать дані карти Google Maps, найважча ситуація на вулиці Борщагівській, проспекті Перемоги у напрямку в бік центру Києва.

Важко проїхати на Подолі і на кількох містах через Дніпро, вулиці Набережно-Хрещатицька. Терпіння та увага водіям потрібні на мосту Патона та Дарницькому мосту.

Крім снігопаду, в столиці 19 березня сильний вітер. Синоптики попереджали, що сьогодні у Києві буде вдень +3+5, а вночі -1+1, а також сніг з дощем.

Сьогодні майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.