Отель с российским журналистом забросали яйцами в Тбилиси — детали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n152595-otel-s-rossiyskim-jurnalistom-zabrosali-yaycami-v-tbilisi-detali-video.htmlРакурс
В Тбилиси забросали яйцами отель, где находился российский журналист Владимир Познер, который прибыл в столицу Грузии отмечать свое 87-летие
Причиной акции местных жителей стали слова Познера о том, что контролируемая Россией Абхазия якобы никогда уже не будет частью Грузии, сообщает издание «Новая газета».
Также возмущение вызвало несоблюдение Познером коронавирусных ограничений.
В гостинице «Винотель» у Познера был ужин с друзьями. Митингующие смогли добраться к электрощитовой и оставить здание без электроэнергии.
Также они пожаловались на администрацию отеля в Инспекцию по труду на то, что Познера и его друзей в ресторане обслуживали после начала «комендантского часа». В результате заведение оштрафовали на 10 тыс. лари (около 82 тыс. грн).
Отмечается, что во время акции между митингующими и полицией были столкновения, здание отеля окружили, поэтому Познеру пришлось перебираться в другое. У этого отеля также собрались демонстранты, которые забросали здание яйцами.
Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения, — заявил Познер.
По информации местных СМИ, Познер уже вылетел из Грузии.