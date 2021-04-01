В Тбилиси забросали яйцами отель с Владимиром Познером, фото: report.az

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В Тбилиси забросали яйцами отель, где находился российский журналист Владимир Познер, который прибыл в столицу Грузии отмечать свое 87-летие

Причиной акции местных жителей стали слова Познера о том, что контролируемая Россией Абхазия якобы никогда уже не будет частью Грузии, сообщает издание «Новая газета».

Также возмущение вызвало несоблюдение Познером коронавирусных ограничений.

В гостинице «Винотель» у Познера был ужин с друзьями. Митингующие смогли добраться к электрощитовой и оставить здание без электроэнергии.

Также они пожаловались на администрацию отеля в Инспекцию по труду на то, что Познера и его друзей в ресторане обслуживали после начала «комендантского часа». В результате заведение оштрафовали на 10 тыс. лари (около 82 тыс. грн).

Отмечается, что во время акции между митингующими и полицией были столкновения, здание отеля окружили, поэтому Познеру пришлось перебираться в другое. У этого отеля также собрались демонстранты, которые забросали здание яйцами.

Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения, — заявил Познер.

По информации местных СМИ, Познер уже вылетел из Грузии.