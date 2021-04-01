У Тбілісі закидали яйцями готель з Володимиром Познером, фото: report.az

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У Тбілісі закидали яйцями готель, де перебував російський журналіст Володимир Познер, який прибув до столиці Грузії відзначати своє 87-річчя

Причиною акції місцевих жителів стали слова Познера про те, що контрольована Росією Абхазія нібито ніколи вже не буде частиною Грузії, повідомляє видання «Новая газета».

Також обурення викликало недотримання Познером коронавірусних обмежень.

В готелі «Вінотель» у Познера була вечеря з друзями. Мітингувальники змогли дістатися електрощитової і залишити будівлю без електроенергії.

Також вони поскаржилися на адміністрацію готелю в Інспекцію з праці на те, що Познера та його друзів у ресторані обслуговували після початку «комендантської години». В результаті заклад оштрафували на 10 тис. ларі (майже 82 тис. грн).

Зазначається, що під час акції між мітингувальниками та поліцією були сутички, будівлю готелю оточили, тож Познеру довелося перебиратися в інший. Біля цього готелю також зібралися демонстранти, які закидали будівлю яйцями.

Я вже третій рік відзначаю свій день народження в Тбілісі. Я приїхав не говорити про політику, а відзначити свій день народження, — заявив Познер.

За інформацією місцевих ЗМІ, Познер вже вилетів з Грузії.