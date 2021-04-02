Всемирный день водных животных отмечают 3 апреля, фото:

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3 апреля ежегодно отмечают Всемирный день водных животных. Водные животные играют важную роль в экосистемах.

Под «водными животными» понимают не только рыб, но и множество других животных, которые живут в воде большую часть своей жизни — земноводных, морских млекопитающих, ракообразных, пресмыкающихся, моллюсков, водных птиц, водных насекомых и даже таких животных, как морские звезды и кораллы. В современном мире водные животные сталкиваются с множеством угроз, связанных, в частности, с избыточной их эксплуатацией как ресурса.

Также 3 апреля отмечают День рождения штрих-кода — способа записи данных, удобного для считывания машиной. Чаще всего встречается штрих-код, записанный с помощью полос разной толщины, который содержит информацию о товаре.

Штриховое кодирование изобрел молодой американский инженер Давид Коллинз, сначала для быстрого считывания данных о вагонах на железной дороге. Впоследствии штрих-коды начали использовать и в сфере торговли.

Кроме того, на 3 апреля приходится годовщина важного исторического события — в этот день в 1990 году над зданием Львовского горсовета торжественно подняли украинский национальный флаг, который перед тем был освящен в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Иакова.

Народные приметы: