Всесвітній день водних тварин відзначають 3 квітня, фото:

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3 квітнящороку відзначають Всесвітній день водних тварин. Водні тварини відіграють важливу роль в екосистемах.

Під «водними тваринами» розуміють не лише риб, а й безліч інших тварин, які живуть у воді більшу частину свого життя — земноводних, морських ссавців, ракоподібних, плазунів, молюсків, водних птахів, водних комах і навіть таких тварини, як морські зірки та корали. У сучасному світі водні тварини стикаються з безліччю загроз, пов’язаних, зокрема, з надмірною їх експлуатацією як ресурсу.

Також 3 квітня відзначають День народження штрих-коду — способу запису даних, зручного для зчитування машиною. Найчастіше зустрічається штрих-код, записаний за допомогою смуг різної товщини, який містить інформацію про товар.

Штрихове кодування винайшов молодий американський інженер Давид Коллінз, спочатку для швидкого зчитування даних про вагони на залізниці. Згодом штрих-коди почали використовувати і у сфері торгівлі.

Крім того, на 3 квітня припадає річниця важливої історичної події — цього дня у 1990 році над будівлею Львівської міськради урочисто підняли український національний прапор, який перед тим був освячений в греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Якова.

Народні прикмети: