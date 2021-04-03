Ложь Меган Маркл в скандальном интервью раскрыли. Фото: teleprogramma.pro

https://racurs.ua/n152708-loj-megan-markl-v-skandalnom-intervu-razoblachili-podrobnosti.html

Ракурс

Меган Маркл во время скандального интервью Опре Уинфри, которое они с принцем Гарри дали после переезда в США, говорила неправду.

Ложь в высказываниях в королевской семье раскрыл биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. Он рассказал, что утверждение Маркл о том, что ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время пребывания в Великобритании, не соответствует действительности. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье, регулярно посещала рестораны. Биограф заверил, что у него есть свидетели того, как Маркл выходила из супермаркета рядом с Кенсингтонском дворцом.

Ранее автор книг про британскую королевскую семью Колин Кэмпбелл предположила, что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, кого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме в скандальном интервью. Биограф предположила, что пара неправильно интерпретировала слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. По словам Кэмпбелл, принцесса всегда была против брака Гарри с Меган Маркл, потому что считала, что его избранница принца не уважает британские традиции.

Напомним, скандальное интервью Гарри и Меган в эфире американского телевидения демонстрировалось 8 марта. Оно собрало у экранов рекордное количество зрителей — около 17,8 млн.

Принц Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи выражали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. А Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Такие заявления вызвали настоящий медийный взрыв.