Брехню Меган Маркл у скандальному інтерв’ю розкрили. Фото: teleprogramma.pro

https://racurs.ua/ua/n152708-brehnu-megan-markl-u-skandalnomu-interv-u-vykryly-podrobyci.html

Ракурс

Меган Маркл під час скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі, яке вони з принцом Гаррі дали після переїзду в США, говорила неправду.

Брехню у висловлюваннях в королівській родині розкрив біограф принцеси Діани Ендрю Мортон. Він розповів, що твердження Маркл про те, що її не випускали з палацу, а також відбирали паспорт і водійські права під час перебування у Великій Британії, не відповідають дійсності. Про це повідомляє Daily Mail.

За його словами, Маркл вела нормальне життя під час свого перебування в королівській родині, регулярно відвідувала ресторани. Біограф запевнив, що має свідків тому, як Маркл виходила з супермаркету поруч із Кенсінгтонському палацом.

Раніше автор книг про британську королівську сім’ю Колін Кемпбелл припустила, що принцеса Анна була тим самим членом королівської сім’ї, кого принц Гаррі і Меган Маркл звинуватили в расизмі в скандальному інтерв’ю. Біограф припустила, що пара неправильно інтерпретувала слова принцеси Анни — дочки королеви Єлизавети II. За словами Кемпбелл, принцеса завжди була проти шлюбу Гаррі з Меган Маркл, бо вважала, що його обраниця принца не поважає британські традиції.

Нагадаємо, скандальне інтерв’ю Гаррі та Меган в ефірі американського телебачення демонструвалося 8 березня. Воно зібрало біля екранів рекордну кількість глядачів — близько 17,8 млн.

Принц Гаррі розповів, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали заклопотаність з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. А Меган зізналася, що подумувала про самогубство через цькування в британській пресі. Такі заяви спричинили справжній медійний вибух.