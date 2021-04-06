Температурный скрининг ждет всех участников ВНО-2021

https://racurs.ua/n152841-temperaturnyy-skrining-jdet-vseh-uchastnikov-vno-2021.html

Ракурс

Какие меры безопасности будут действовать во время проведения ВНО-2021, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Принципы дистанцирования остаются актуальными, поэтому во время работы над тестами участники будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга — 1,2 м. Перед допуском к пунктам тестирования всем участникам будут измерять температуру, — сообщили в УЦОКО в ответ на запрос «Ракурса».

Также у входа в пункты проведения ВНО-2021 будут разместят санитайзеры, а аудитории будут проветривать.

Участники должны обязательно быть в маске/респираторе и иметь с собой индивидуальные санитайзеры, — добавили в Центре.



Напомним, ранее сообщалось, что вход участников на пробное ВНО, которое в большинстве областей состоится 10 апреля, возможен при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и приглашения-пропуска. Также всех участников тестирования просят взять с собой ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой и средства индивидуальной защиты.