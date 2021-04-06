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Ракурс
Температурный скрининг ждет всех участников ВНО-2021

Температурный скрининг ждет всех участников ВНО-2021

6 апр 2021, 14:40
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Какие меры безопасности будут действовать во время проведения ВНО-2021, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Принципы дистанцирования остаются актуальными, поэтому во время работы над тестами участники будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга — 1,2 м. Перед допуском к пунктам тестирования всем участникам будут измерять температуру, — сообщили в УЦОКО в ответ на запрос «Ракурса».

Также у входа в пункты проведения ВНО-2021 будут разместят санитайзеры, а аудитории будут проветривать.

Участники должны обязательно быть в маске/респираторе и иметь с собой индивидуальные санитайзеры, — добавили в Центре.


Напомним, ранее сообщалось, что вход участников на пробное ВНО, которое в большинстве областей состоится 10 апреля, возможен при наличии: паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и приглашения-пропуска. Также всех участников тестирования просят взять с собой ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой и средства индивидуальной защиты.

Источник: Ракурс


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