Температурний скринінг чекає на усіх учасників ЗНО-2021

https://racurs.ua/ua/n152841-temperaturnyy-skryning-chekaie-na-usih-uchasnykiv-zno-2021.html

Ракурс

Які заходи безпеки діятимуть під час проведення ЗНО-2021, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Принципи дистанціювання залишаються актуальними, тому під час роботи над тестами учасники перебуватимуть на безпечній відстані один від одного — 1,2 м. Перед допуском до пунктів тестування усім учасникам вимірюватимуть температуру, — повідомили в УЦОЯО у відповідь на запит «Ракурсу».

Також біля входу до пунктів проведення ЗНО-2021 буде розміщено санітайзери, а аудиторії провітрюватимуть.

Учасники повинні обов’язково бути у масці/респіраторі та мати із собою індивідуальні санітайзери, — додали у Центрі.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вхід учасників на пробне ЗНО, яке у більшості областей відбудеться 10 квітня, можливий за наявності: паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) та запрошення-перепустки. Також усіх учасників тестування просять взяти із собою ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, пляшку з питною водою та засоби індивідуального захисту.