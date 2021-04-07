Увольнение послов в ОАЭ и Омане после визитов Зеленского объяснили в МИД. Фото: УН

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Увольнение послов Украины в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и Отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации.

Часть послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз. Решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае, — сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он добавил, что в МИД благодарны каждому послу за профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран. Также Николенко заверил, что послы остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо государства.

6 апреля президент Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении послов Украины в семи странах, а также постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, представителя Украины при Европейском Союзе и других организаций.