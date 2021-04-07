Звільнення послів в ОАЕ та Омані після візитів Зеленського пояснили в МЗС. Фото: УН

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Звільнення послів України в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії та відділені ООН у Женеві відбулося в контексті планованої ротації.

Частина послів перевищила термін роботи за кордоном в кілька разів. Рішення як про звільнення, так і призначення нових послів ухвалює президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана й у цьому випадку, — повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він додав, що в МЗС вдячні кожному послу за професіоналізм та зусилля із захисту національних інтересів, зміцнення відносин України та іноземних країн. Також Ніколенко запевнив, що посли залишаються частиною дипслужби й продовжать працювати на благо держави.

6 квітня президент Володимир Зеленський підписав низку указів щодо звільнення послів України у семи країнах, а також постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, представника України при Європейському Союзі та інших організацій.