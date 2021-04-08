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Киев снова страдает от пробок
Киев снова сковали пробки (КАРТА)https://racurs.ua/n152935-kiev-snova-skovali-probki-karta.htmlРакурс
Киев, где недавно усилили карантинные ограничения, в частности по пользованию общественным транспортом, сегодня, 8 апреля, снова страдает от пробок.
Осложнения движения наблюдаются на основных магистралях города и на прилегающих улицах. По этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию пробок Google Maps.
На Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Метро наблюдаются осложнения движения в направлении правого берега Днепра. Также затруднено движение по Гаванскому мосту.
Масштабная пробка наблюдается на проспекте Героев Сталинграда и улице Набережно-Рыбальской в районе Северного моста.
Также заторы наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги и Новкостянтиновской.
Кроме того, затруднено движение по проспекту Победы, в частности в направлении въезда в город.
Наблюдаются осложнения движения и на проспекте Любомира Гузара и улицы Борщаговской, в частности в районе Индустриального моста.
Также затруднено движение по бульварам Тараса Шевченко и Вацлава Гавела, а также по улицам Нежинской и Гарматной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко из-за введения ограничений на пользование транспортом в столице.
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