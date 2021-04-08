Киев снова страдает от пробок

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Ракурс

Киев, где недавно усилили карантинные ограничения, в частности по пользованию общественным транспортом, сегодня, 8 апреля, снова страдает от пробок.

Осложнения движения наблюдаются на основных магистралях города и на прилегающих улицах. По этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию пробок Google Maps.

На Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Метро наблюдаются осложнения движения в направлении правого берега Днепра. Также затруднено движение по Гаванскому мосту.

Масштабная пробка наблюдается на проспекте Героев Сталинграда и улице Набережно-Рыбальской в ​​районе Северного моста.

Также заторы наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги и Новкостянтиновской.

Кроме того, затруднено движение по проспекту Победы, в частности в направлении въезда в город.

Наблюдаются осложнения движения и на проспекте Любомира Гузара и улицы Борщаговской, в частности в районе Индустриального моста.

Также затруднено движение по бульварам Тараса Шевченко и Вацлава Гавела, а также по улицам Нежинской и Гарматной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко из-за введения ограничений на пользование транспортом в столице.