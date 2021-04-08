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Київ знову потерпає від заторів
Київ знову скували затори (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n152935-kyyiv-znovu-skuvaly-zatory-karta.htmlРакурс
Київ, де нещодавно посилили карантинні обмеження, зокрема щодо користування громадським транспортом, сьогодні, 8 квітня, знову потерпає від заторів.
Ускладнення руху спостерігаються на основних магістралях міста та на прилеглих вулицях. По це свідчать дані сервісу з відстежування заторів Google Maps.
На Дарницькому та Північному мостах, а також на мосту Метро спостерігаються ускладнення руху в напрямку правого берега Дніпра. Також ускладнено рух Гаванським мостом.
Масштабний затор спостерігається на проспекті Героїв Сталінграду та вулиці Набережно-Рибальській в районі Північного мосту.
Також затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, вулицях Олени Теліги та Новкостянтинівській.
Крім того, ускладнено рух проспектом Перемоги, зокрема в напрямку в’їзду в місто.
Спостерігаються ускладнення руху і на проспекті Любомира Гузара та вулиці Борщагівській, зокрема в районі Індустріального мосту.
Також ускладнено рух бульварами Тараса Шевченка і Вацлава Гавела, а також вулицями Ніжинською і Гарматною.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно розкритикував мера Києва Віталія Кличка через запровадження обмежень на користування транспортом у столиці.
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