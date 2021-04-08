Київ знову потерпає від заторів

https://racurs.ua/ua/n152935-kyyiv-znovu-skuvaly-zatory-karta.html

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Київ, де нещодавно посилили карантинні обмеження, зокрема щодо користування громадським транспортом, сьогодні, 8 квітня, знову потерпає від заторів.

Ускладнення руху спостерігаються на основних магістралях міста та на прилеглих вулицях. По це свідчать дані сервісу з відстежування заторів Google Maps.

На Дарницькому та Північному мостах, а також на мосту Метро спостерігаються ускладнення руху в напрямку правого берега Дніпра. Також ускладнено рух Гаванським мостом.

Масштабний затор спостерігається на проспекті Героїв Сталінграду та вулиці Набережно-Рибальській в районі Північного мосту.

Також затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери, вулицях Олени Теліги та Новкостянтинівській.

Крім того, ускладнено рух проспектом Перемоги, зокрема в напрямку в’їзду в місто.

Спостерігаються ускладнення руху і на проспекті Любомира Гузара та вулиці Борщагівській, зокрема в районі Індустріального мосту.

Також ускладнено рух бульварами Тараса Шевченка і Вацлава Гавела, а також вулицями Ніжинською і Гарматною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно розкритикував мера Києва Віталія Кличка через запровадження обмежень на користування транспортом у столиці.