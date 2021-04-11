Южноафриканский штамм COVID-19 более устойчивый к вакцине Pfizer – ученые. Фото: Слово и дело

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Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech в некоторых случаях может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма.

Об этом заявили специалисты из Тель-Авивского университета, пишет Reuters.

Ученые сравнили 400 людей, привитых вакциной от Pfizer, среди которых около 1% были заражены южноафриканским вариантом вируса, с таким же количеством больных пациентов, еще не получившими инъекцию.

Доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, которые не получили прививки.

Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени обойти защиту вакцины, — объяснили ученые.



Однако авторы предупредили, что их исследование еще не прошло экспертную оценку. Кроме того, выводы о препарате Pfizer делать рано, поскольку в исследовании принимало участие слишком мало людей, инфицированных вирусом из ЮАР.

Напомним, еще одну вакцину проверят на связь с тромбозами. Возможную связь между возникновением тромбоза и вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson рассмотрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).