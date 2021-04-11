Південноафриканський штам COVID-19 більш стійкий до вакцини Pfizer – вчені. Фото: Слово і діло

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Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech в деяких випадках може виявитися менш ефективною проти південноафриканського штаму.

Про це заявили фахівці з Тель-Авівського університету, пише Reuters.

Вчені порівняли 400 людей, щеплених вакциною від Pfizer, серед яких близько 1% були заражені південноафриканським варіантом вірусу, з такою ж кількістю хворих пацієнтів, які ще не отримали ін'єкцію.

Частка південноафриканського штаму COVID-19 у вакцинованих виявилася у вісім разів вищою, ніж його частка серед інфікованих, які не отримали щеплення.

Ми виявили непропорційно високий рівень поширення південноафриканського варіанту серед людей, вакцинованих другою дозою, в порівнянні з групою невакцинованих. Це означає, що цей штам здатний певною мірою обійти захист вакцини, — пояснили вчені.



Однак автори попередили, що їхнє дослідження ще не пройшло експертну оцінку. Крім того, висновки про препарат Pfizer робити рано, оскільки в дослідженні брало участь занадто мало людей, інфікованих вірусом з ПАР.

Нагадаємо, ше одну вакцину перевірять на зв’язок із тромбозами. Можливий зв’язок між виникненням тромбозу і вакциною від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson розгляне Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).