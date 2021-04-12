Пробки в Киеве. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153100-kiev-paralizovali-probki-gde-stoit-transport-karta.html

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Пробки в Киеве сегодня, 12 апреля, наблюдаются на всех мостах и у въездов в город.

В городе продолжает работать ограничение на движение общественного транспорта, пассажиров в него пускают только по спецпропускам. О пробках стало известно из данных Google Maps.

Сообщается, что проблемы с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах.



Также пробки образовались на многочисленных проспектах, в частности на Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Победы, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Освободителей, Леся Курбаса, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Передвижение по центру столицы затруднено — пробки наблюдаются на Набережном и Днепровском шоссе, улицах Братиславской (ДТП), бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Перова, проспекте Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине требует ввести мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса в столице и ряде других областей.