Затори в Києві. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153100-kyyiv-paralizuvaly-zatory-de-stoyit-transport-karta.html

Ракурс

Затори в Києві сьогодні, 12 квітня, спостерігаються на всіх мостах та біля в’їздів до міста.

У місті й надалі діють обмеження руху громадського транспорту, пасажирів в нього пускають зі спецперепустками. Про затори стало відомо з даних Google Maps.

Повідомляється, що труднощі з проїздом спостерігаються на Північному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому та Південному мостах.

Також затори утворились на численних проспектах, зокрема на Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Перемоги, Романа Шухевича, Степана Бандери, Броварському, Визволителів, Леся Курбаса, Миколи Бажана, Академіка Глушкова, Голосіївському та Валерія Лобановського.

Пересування центром столиці ускладнене — затори спостерігаються на Набережному та Дніпровському шосе, вулицях Братиславській (ДТП), бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Перова, проспекті Героїв Сталінграда, Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні вимагає запровадити мер Києва Віталій Кличко, зважаючи на складну ситуацію з поширенням коронавірусу у столиці та низці інших областей.