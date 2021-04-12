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Ракурс
Объект. Фото: BBC

Ядерный объект в Иране обесточили — в атаке подозревают Израиль (ФОТО)

12 апр 2021, 10:33
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В Иране ядерный объект внезапно отключили от электричества. Агентство по атомной энергетике Ирана сообщило об аварии, которая случилась в энергосети на ядерном объекте в Натанзе, где только заработали новые центрифуги для обогащения урана.

Власти страны назвали инцидент «терактом», в то же время СМИ Израиля связывают инцидент с кибератакой израильских спецслужб. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в воскресенье, 11 апреля, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Натанзе произошла авария, во время которой была нарушена работа сети энергоснабжения.

Ядерный объект. Фото: BBC

Позже власти Ирана заявили, что причиной аварии был террористический акт. До этого подобные случаи уже происходили на предприятии по обогащению урана в Натанзе. Прошлым летом там случился пожар, причиной которого в ОАЭИ также посчитали диверсию.

Отметим, что израильская общественная телерадиокомпания передала, что причиной аварии на объекте можно считать кибератаку со стороны спецслужб Израиля. Вещатель сослался на информацию о том, что вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, был создан США и Израилем для выведения из строя иранских предприятий по обогащению урана.


В свою очередь аналитик по вопросам безопасности портала Ynet Рон Бен-Ишай написал, что причиной аварии могла быть не случайность, а предумышленная диверсия для замедления темпов развития иранской ядерной программы. Он отметил что это происходит на фоне возобновившихся переговоров с США о снятии санкций и приближения Тегерана к возможности производить ядерное оружие.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп, экс-президент США, в последние недели своего президентства пытался нанести удар по главному ядерному объекту Ирана. Генералы и высокопоставленные чиновники смогли отговорить его от этой мысли. Взрыв в отношениях с Ираном мог остаться в наследство новому президенту Джо Байдену.

Источник: Ракурс


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