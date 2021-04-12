Объект. Фото: BBC

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В Иране ядерный объект внезапно отключили от электричества. Агентство по атомной энергетике Ирана сообщило об аварии, которая случилась в энергосети на ядерном объекте в Натанзе, где только заработали новые центрифуги для обогащения урана.

Власти страны назвали инцидент «терактом», в то же время СМИ Израиля связывают инцидент с кибератакой израильских спецслужб. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что в воскресенье, 11 апреля, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Натанзе произошла авария, во время которой была нарушена работа сети энергоснабжения.





Позже власти Ирана заявили, что причиной аварии был террористический акт. До этого подобные случаи уже происходили на предприятии по обогащению урана в Натанзе. Прошлым летом там случился пожар, причиной которого в ОАЭИ также посчитали диверсию.

Отметим, что израильская общественная телерадиокомпания передала, что причиной аварии на объекте можно считать кибератаку со стороны спецслужб Израиля. Вещатель сослался на информацию о том, что вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, был создан США и Израилем для выведения из строя иранских предприятий по обогащению урана.

В свою очередь аналитик по вопросам безопасности портала Ynet Рон Бен-Ишай написал, что причиной аварии могла быть не случайность, а предумышленная диверсия для замедления темпов развития иранской ядерной программы. Он отметил что это происходит на фоне возобновившихся переговоров с США о снятии санкций и приближения Тегерана к возможности производить ядерное оружие.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп, экс-президент США, в последние недели своего президентства пытался нанести удар по главному ядерному объекту Ирана. Генералы и высокопоставленные чиновники смогли отговорить его от этой мысли. Взрыв в отношениях с Ираном мог остаться в наследство новому президенту Джо Байдену.