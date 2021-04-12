Ядерний об'єкт. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153101-yadernyy-obiekt-v-irani-znestrumyly-v-ataci-pidozruut-izrayil-foto.html

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В Ірані ядерний об'єкт раптово відключили від електрики. Агентство з атомної енергетики Ірану повідомило про аварію, яка трапилася в енергомережі на ядерному об'єкті в Натанзі, де тільки розпочали роботу нові центрифуги для збагачення урану.

Влада країни назвали інцидент «терактом», водночас ЗМІ Ізраїлю пов’язують інцидент із кібератакою ізраїльських спецслужб. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що в неділю, 11 квітня, офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді заявив, що на ядерному об'єкті в Натанзі сталася аварія, під час якої було порушено роботу мережі енергопостачання.

Пізніше влада Ірану заявила, що причиною аварії був терористичний акт. До цього подібні випадки вже траплялися на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі. Минулого літа там сталася пожежа, причиною якого в ОАЕІ також назвали диверсію.

Зазначимо, що ізраїльська громадська телерадіокомпанія передала, що причиною аварії на об'єкті можна вважати кібератаку з боку спецслужб Ізраїлю. Мовник послався на інформацію про те, що вірус Stuxnet, виявлений у 2010 році, був створений США та Ізраїлем для виведення з ладу іранських підприємств зі збагачення урану.

Натомість аналітик із питань безпеки порталу Ynet Рон Бен-Ішай написав, що причиною аварії могла бути не випадковість, а навмисне диверсія для уповільнення темпів розвитку іранської ядерної програми. Він зазначив, що це відбувається на тлі відновилися переговорів зі США про зняття санкцій і наближення Тегерана до можливості виробляти ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп, екс-президент США, в останні тижні свого президентства намагався завдавати удару головному ядерному об'єкту Ірану. Генерали і високопосадовці змогли відмовити його від цієї думки. Вибух у відносинах з Іраном міг залишитися в спадок новому президенту Джо Байдену.