Лицеи в Украине могут трансформировать. Фото:

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Лицеи в Украине могут трансформировать, поскольку законопроект № 4629−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования» за основу поддержали 278 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник, 13 апреля.

А закон Украины «О полном общем среднем образовании», принятый в январе 2020 года, предусматривает создание коммунальных лицеев, которые будут предоставлять профильное образование в старших классах. Новые лицеи должны обеспечить получение учащимися в 10−12 классах не только общего среднего образования, но и рабочую профессию. Такие лицеи должны заработать с 2024 года.

Принятый нардепами законопроект № 4629−1 предусматривает, что создавать лицеи смогут и объединенные территориальные общины, а работа лицеев нового формата начнется чуть позже — в 2027 году.

Также закон предусматривает достаточно жесткие требования к самим лицеям. Для начала работы учебного заведения учредитель должен обеспечить соответствие лицея следующим требованиям:

функционирование лицея как отдельного юридического лица;

функционирование не менее 4 классов на каждой параллели;

создание безопасного, инклюзивного и цифрового образовательного пространства;

размещение лицея в здании, минимальная проектная мощность которого соответствует требованиям лицензионных условий;

обеспечение получения учащимися профильного среднего образования с возможностью выбора ими учебных предметов;

организация перевозки учителей и учащихся из дома в лицей и обратно;

обеспечение проживания учащихся в пансионах;

свободный доступ для учеников и учителей к интернету;

обеспечение питания учащихся и др.

После реформатирования новые лицеи будут напоминать американские учебные заведения, где учеников будут забирать специальные автобусы, а предметы они будут выбирать по своим интересам.

Напомним, Верховная Рада хочет бороться с дискриминацией детей по признаку отсутствия прививок, поэтому народные депутаты предлагают допускать учеников в школу без вакцинации.