Сеть лицеев в Украине могут трансформировать — подробностиhttps://racurs.ua/n153239-set-liceev-v-ukraine-mogut-transformirovat-podrobnosti.htmlРакурс
Лицеи в Украине могут трансформировать, поскольку законопроект № 4629−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования» за основу поддержали 278 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник, 13 апреля.
А закон Украины «О полном общем среднем образовании», принятый в январе 2020 года, предусматривает создание коммунальных лицеев, которые будут предоставлять профильное образование в старших классах. Новые лицеи должны обеспечить получение учащимися в 10−12 классах не только общего среднего образования, но и рабочую профессию. Такие лицеи должны заработать с 2024 года.
Принятый нардепами законопроект № 4629−1 предусматривает, что создавать лицеи смогут и объединенные территориальные общины, а работа лицеев нового формата начнется чуть позже — в 2027 году.
Также закон предусматривает достаточно жесткие требования к самим лицеям. Для начала работы учебного заведения учредитель должен обеспечить соответствие лицея следующим требованиям:
- функционирование лицея как отдельного юридического лица;
- функционирование не менее 4 классов на каждой параллели;
- создание безопасного, инклюзивного и цифрового образовательного пространства;
- размещение лицея в здании, минимальная проектная мощность которого соответствует требованиям лицензионных условий;
- обеспечение получения учащимися профильного среднего образования с возможностью выбора ими учебных предметов;
- организация перевозки учителей и учащихся из дома в лицей и обратно;
- обеспечение проживания учащихся в пансионах;
- свободный доступ для учеников и учителей к интернету;
- обеспечение питания учащихся и др.
После реформатирования новые лицеи будут напоминать американские учебные заведения, где учеников будут забирать специальные автобусы, а предметы они будут выбирать по своим интересам.
Напомним, Верховная Рада хочет бороться с дискриминацией детей по признаку отсутствия прививок, поэтому народные депутаты предлагают допускать учеников в школу без вакцинации.