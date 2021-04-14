Мережу ліцеїв в Україні можуть трансформувати — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n153239-mereju-liceyiv-v-ukrayini-mojut-transformuvaty-podrobyci.htmlРакурс
Ліцеї в Україні можуть трансформувати, оскільки законопроект № 4629−1"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти" за основу підтримали 278 народних депутатів на позачерговому планерному засіданні у вівторок, 13 квітня.
А закон України «Про повну загальну середню освіту», прийнятий у січні 2020 року, передбачає створення комунальних ліцеїв, які надаватимуть профільну освіту в старших класах. Нові ліцеї мають забезпечити здобуття учнями у 10−12 класах не лише загальної середньої освіти, а й робітничу професію. Такі ліцеї мають запрацювати з 2024 року.
Ухвалений нардепами законопроект № 4629−1 передбачає, що створювати ліцеї зможуть і об'єднані територіальні громади, а робота ліцеїв нового формату почнеться трохи пізніше — у 2027 році.
Також закон передбачає досить жорсткі вимоги до самих ліцеїв. Для початку роботи навчального закладу засновник повинен забезпечити відповідність ліцею наступних вимогам:
- функціонування ліцею як окремої юридичної особи;
- функціонування не менше 4 класів на кожній паралелі;
- створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору;
- розміщення ліцею в будівлі, мінімальна проектна потужність якого відповідає вимогам Ліцензійних умов;
- забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти з можливістю вибору ними навчальних предметів;
- організація перевезення вчителів та учнів з дому в ліцей і назад;
- забезпечення проживання учнів у пансіонах;
- вільний доступ для учнів і вчителів до Інтернету;
- забезпечення харчування учнів та ін.
Після реформатування нові ліцеї нагадуватимуть американські навчальні заклади, де учнів забиратимуть спеціальні автобуси, а предмети вони обиратимуть за своїми інтересами.
Нагадаємо, Верховна Рада хоче боротися з дискримінацією дітей за ознакою відсутності щеплень, тому народні депутати пропонують допускати учнів до школи без вакцинації.