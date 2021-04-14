Ліцеї в Україні можуть трансформувати. Фото: severdv.ru

https://racurs.ua/ua/n153239-mereju-liceyiv-v-ukrayini-mojut-transformuvaty-podrobyci.html

Ракурс

Ліцеї в Україні можуть трансформувати, оскільки законопроект № 4629−1"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти" за основу підтримали 278 народних депутатів на позачерговому планерному засіданні у вівторок, 13 квітня.

А закон України «Про повну загальну середню освіту», прийнятий у січні 2020 року, передбачає створення комунальних ліцеїв, які надаватимуть профільну освіту в старших класах. Нові ліцеї мають забезпечити здобуття учнями у 10−12 класах не лише загальної середньої освіти, а й робітничу професію. Такі ліцеї мають запрацювати з 2024 року.

Ухвалений нардепами законопроект № 4629−1 передбачає, що створювати ліцеї зможуть і об'єднані територіальні громади, а робота ліцеїв нового формату почнеться трохи пізніше — у 2027 році.

Також закон передбачає досить жорсткі вимоги до самих ліцеїв. Для початку роботи навчального закладу засновник повинен забезпечити відповідність ліцею наступних вимогам:

функціонування ліцею як окремої юридичної особи;

функціонування не менше 4 класів на кожній паралелі;

створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору;

розміщення ліцею в будівлі, мінімальна проектна потужність якого відповідає вимогам Ліцензійних умов;

забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти з можливістю вибору ними навчальних предметів;

організація перевезення вчителів та учнів з дому в ліцей і назад;

забезпечення проживання учнів у пансіонах;

вільний доступ для учнів і вчителів до Інтернету;

забезпечення харчування учнів та ін.

Після реформатування нові ліцеї нагадуватимуть американські навчальні заклади, де учнів забиратимуть спеціальні автобуси, а предмети вони обиратимуть за своїми інтересами.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче боротися з дискримінацією дітей за ознакою відсутності щеплень, тому народні депутати пропонують допускати учнів до школи без вакцинації.