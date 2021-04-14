Будут ли закрывать Украину на локдаун, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n153252-budut-li-zakryvat-ukrainu-na-lokdaun-rasskazal-shmygal.html

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Будут ли закрывать Украину на общенациональный локдаун, рассказал во время заседания Кабинета министров 14 апреля премьер Денис Шмыгаль. По его словам, модель адаптивного карантина в Украине себя полностью оправдала. Поэтому нет смысла распространять действие жестких коронавирусных ограничений на всю страну.

В то же время Шмыгаль констатировал, что ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной и призвал граждан дисциплинированно придерживаться эпидемиологических правил.

Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Ответственные действия органов местной власти, оперативно и с пониманием отреагировали на вспышку у себя на местах, дают результаты. Спасибо, — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Кабмин продолжает принимать необходимые меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, с 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который предусматривает эпидемическое зонирование: разделение страны на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» карантинные зоны.

5 марта министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вступила в третью волну распространения COVID-19.