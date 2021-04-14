Чи закриватимуть Україну на локдаун, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n153252-chy-zakryvatymut-ukrayinu-na-lokdaun-rozpoviv-shmygal.html

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Чи закриватимуть Україну на загальнонаціональний локдаун, розповів під час засідання Кабінету міністрів 14 квітня прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, модель адаптивного карантину в Україні себе повністю виправдала. Тому немає сенсу поширювати дію жорстких коронавірусних обмежень на всю країну.

Водночас Шмигаль констатував, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні залишається напруженою й закликав громадян дисципліновано дотримуватися епідеміологічних правил.

Як ми й наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає жодного сенсу. Відповідальні дії органів місцевої влади, які оперативно й з розумінням відреагували на спалах у себе на місцях, дають результати. Дякую, — наголосив глава уряду.

Він додав, що Кабмін продовжує вживати необхідні заходи для боротьби з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає епідемічне зонування: поділ країни на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» карантинні зони.

5 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов констатував, що Україна вступила у третю хвилю поширення COVID-19.