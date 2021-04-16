Ангела Меркель хочет расширить свои полномочия для борьбы с COVID-19, фото:reuters

https://racurs.ua/n153366-merkel-prizvala-dat-ey-bolshe-vlasti-chtoby-poborot-covid-19.html

Ракурс

Ангела Меркель представила в Бундестаге законопроект об усилении локдауна, но ее выступление вызвало бурю сопротивления среди депутатов.



Канцлер Германии призвала немецких парламентариев расширить ее полномочия, которые позволят федеральному правительству самостоятельно усиливать карантин в регионах с высоким уровнем заражения коронавирусом, сообщает Reuters.



Меркель считает, что жесткий локдаун и комендантский час могут помочь Германии побороть третью волну коронавируса.

Третья волна пандемии крепко сжимает нашу страну в своих руках. Работники интенсивной терапии посылают один за другим сигналы бедствия. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбу? — сказала Меркель.

Выступление канцлера в парламенте прервали своими криками депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которые выступают против локдауна. Из-за этого спикер Бундестага Вольфганг Шойбле был вынужден призвать коллег к порядку.

Ситуация очень серьезная. За 13 месяцев мы изучили как минимум один урок: вирус не прощает полумер. Это все только усложняет, — продолжила дальше Меркель.

Стоит отметить, что поправки к закону, к которым призывает Меркель, усиливают полномочия федеральной власти по поводу введения ограничений и допускают объявление общенационального комендантского часа, если количество новых заражений за семь дней превысит 100 человек на 100 тыс. жителей. До сих пор решение о таких мерах принимали регионы.



Выступая в парламенте, Меркель отметила, что оппозиция называет усиление локдауна нарушением свобод, но ограничения передвижения жителей «не новое изобретение, это предусмотрено в актуальном законе об эпидемиологической защите», заявила она.



Напомним, ранее «Ракурс» писал, что Меркель лично пообщалась с немцами о локдауне и дистанционке.