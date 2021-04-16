Ангела Меркель хоче розширити свої повноваження для боротьби з COVID-19, фото:reuters

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Ракурс

Ангела Меркель представила в Бундестазі законопроект про посилення локдауну, але її виступ викликав бурю спротиву серед депутатів.



Канцлер Німеччини закликала німецьких парламентарів розширити її повноваження, які дозволять федеральному уряду самостійно посилювати карантинні обмеження в регіонах з високим рівнем зараження коронавірусом, повідомляє Reuters.



Меркель вважає, що жорсткий локдаун та комендантська година можуть допомогти Німеччині побороти третю хвилю коронавірусу.

Третя хвиля пандемії міцно стискає нашу країну в своїх руках. Працівники інтенсивної терапії посилають один за іншим сигнали лиха. Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні благання? — сказала Меркель.

Виступ канцлера Німеччини в парламенті перервали своїми викриками депутати ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», які виступають проти локдауну. Через це спікер бундестагу Вольфганг Шойбле був змушений закликати колег до порядку.

Ситуація дуже серйозна. За 13 місяців ми вивчили як мінімум один урок: вірус не прощає півзаходів. Це все тільки ускладнює, — продовжила далі Меркель.



Варто зазначити, що поправки до закону, до яких закликає Меркель, посилюють повноваження федеральної влади щодо запровадження обмежень і допускають оголошення загальнонаціональної комендантської години, якщо кількість нових інфікувань за сім днів перевищить 100 осіб на 100 тис. жителів. Досі рішення про такі заходи приймали регіони.



Виступаючи в парламенті, Меркель зазначила, що опозиція називає посилення локдауну порушенням свобод, але обмеження пересування жителів «не новий винахід, це передбачено в актуальному законі про епідеміологічний захист», заявила вона.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що Меркель особисто поспілкувалася з німцями про локдаун і дистанційку