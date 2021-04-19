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Ракурс
Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Авакову показали спецназовцев, отражающих морской десант агрессора (ФОТО)

19 апр 2021, 20:46
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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, сегодня, 19 апреля, проинспектировал подразделения возглавляемого им ведомства на линии соприкосновения.

Во время этой инспекции Авакову, в частности, продемонстрировали действия полицейского спецподразделения КОРД в случае захвата берегового сооружения — его штурм и захват злоумышленников путем десантирования с воды. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины, — отметил Аваков.

Аваков утверждает, что Россия не может рассчитывать на легкий захват Украины. По словам министра, начиная с 2014 года все подразделения его ведомства готовились давать отпор врагу.

Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД


Во время инспекции Арсеном Аваковым подразделений МВД на передовой, фото: МВД

Напомним, Аваков сегодня, в рамках поездки на Донбасс, также поделился мыслями о российских войсках, расположенных вдоль границ Украины.

Источник: Ракурс


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