Під час інспекції Арсеном Аваковим підрозділів МВС на передовій, фото: МВС

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, сьогодні, 19 квітня, проінспектував підрозділи очолюваного ним відомства на лінії зіткнення.

Під час цієї інспекції Авакову, зокрема, продемонстрували дії поліцейського спецпідрозділу КОРД у разі захоплення берегової споруди — її штурм та захоплення зловмисників шляхом десантування з води. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Узбережжя Азовського моря для нас пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України, — зазначив Аваков.

Аваков запевняє, що Росія не може розраховувати на легке захоплення України. За словами міністра, починаючи з 2014 року всі підрозділи його відомства готувалися давати відсіч ворогу.

Нагадаємо, Аваков сьогодні, в межах поїздки на Донбас, також поділився думками про російські війська, розташовані вздовж кордонів України.