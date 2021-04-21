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Опубликованные результаты нового социологического исследования
«Евросолидарность» догоняет «Слугу народа» — социологи обнародовали рейтинг партий (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153602-evrosolidarnist-dogonyaet-slugu-naroda-sociologi-obnarodovali-reyting-partiy-infografika.htmlРакурс
«Слуга народа», политсила монобольшинства, продолжает находиться на первом месте в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 8 по 12 апреля, результаты которого опубликованы на сайте социологической группы «Социс».
Среди тех, кто определился и будет голосовать, электоральные предпочтения распределились так:
- «Слугу народа» готовы поддержать 22,7%;
- «Европейскую солидарность» — 20,4%;
- ОПЗЖ — 12%;
- ВО «Батькивщина» — 10,8%;
- партию «Сила и Честь» — 6,4%.
- «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,8%;
- ВО «Свобода» — 3,8%;
- «Голос» — 3,3%;
- Радикальную партию Олега Ляшко — 3,1%;
- политсилу «Наши» — 1,9%;
- «Партию Шария» — 1,5%;
- «За будущее» — 1,1%;
- «Оппозиционный блок» — 0,9%.
Таким образом, в настоящее время пятипроцентный проходной барьер в парламент преодолевают пять политсил.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Напомним, социологи также опубликовали новый президентский рейтинг.
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