Опубликованные результаты нового социологического исследования

https://racurs.ua/n153602-evrosolidarnist-dogonyaet-slugu-naroda-sociologi-obnarodovali-reyting-partiy-infografika.html

Ракурс

«Слуга народа», политсила монобольшинства, продолжает находиться на первом месте в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 8 по 12 апреля, результаты которого опубликованы на сайте социологической группы «Социс».

Среди тех, кто определился и будет голосовать, электоральные предпочтения распределились так:

«Слугу народа» готовы поддержать 22,7%;

«Европейскую солидарность» — 20,4%;

ОПЗЖ — 12%;

ВО «Батькивщина» — 10,8%;

партию «Сила и Честь» — 6,4%.

«Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,8%;

ВО «Свобода» — 3,8%;

«Голос» — 3,3%;

Радикальную партию Олега Ляшко — 3,1%;

политсилу «Наши» — 1,9%;

«Партию Шария» — 1,5%;

«За будущее» — 1,1%;

«Оппозиционный блок» — 0,9%.

Таким образом, в настоящее время пятипроцентный проходной барьер в парламент преодолевают пять политсил.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, социологи также опубликовали новый президентский рейтинг.