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Опубликованные результаты нового социологического исследования

«Евросолидарность» догоняет «Слугу народа» — социологи обнародовали рейтинг партий (ИНФОГРАФИКА)

21 апр 2021, 17:07
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«Слуга народа», политсила монобольшинства, продолжает находиться на первом месте в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 8 по 12 апреля, результаты которого опубликованы на сайте социологической группы «Социс».

Среди тех, кто определился и будет голосовать, электоральные предпочтения распределились так:

  • «Слугу народа» готовы поддержать 22,7%;
  • «Европейскую солидарность» — 20,4%;
  • ОПЗЖ — 12%;
  • ВО «Батькивщина» — 10,8%;
  • партию «Сила и Честь» — 6,4%.
  • «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,8%;
  • ВО «Свобода» — 3,8%;
  • «Голос» — 3,3%;
  • Радикальную партию Олега Ляшко — 3,1%;
  • политсилу «Наши» — 1,9%;
  • «Партию Шария» — 1,5%;
  • «За будущее» — 1,1%;
  • «Оппозиционный блок» — 0,9%.

Таким образом, в настоящее время пятипроцентный проходной барьер в парламент преодолевают пять политсил.

Результаты опроса, инфографика: «Социс»


В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, социологи также опубликовали новый президентский рейтинг.

Источник: Ракурс


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