Опубліковані результати нового соціологічного дослідження

https://racurs.ua/ua/n153602-ievrosolidarnist-nazdoganyaie-slugu-narodu-sociology-opryludnyly-reytyng-partiy-infografika.html

Ракурс

«Слуга народу», політсила монобільшості, продовжує перебувати на першому місці в рейтингу електоральних уподобань українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в період з 8 по 12 квітня, результати якого опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».

Серед тих, хто визначився і буде голосувати, електоральні вподобання розподілилися так:

«Слугу народу» готові підтримати 22,7%;

«Європейську солідарність» — 20,4%;

ОПЗЖ — 12%;

ВО «Батьківщина» — 10,8%;

партію «Сила і Честь» — 6,4%.

«Українську стратегію Гройсмана» — 4,8%;

ВО «Свобода» — 3,8%;

«Голос» — 3,3%;

Радикальну партію Олега Ляшка — 3,1%;

політсилу «Наші» — 1,9%;

«Партію Шарія» — 1,5%;

«За майбутнє" - 1,1%;

«Опозиційний блок» — 0,9%.

Таким чином, наразі п’ятивідсотковий прохідний бар'єр до парламенту долають п’ять політсил.

В опитування взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, соціологи також опублікували новий президентський рейтинг.