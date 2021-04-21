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Опубліковані результати нового соціологічного дослідження
«Євросолідарність» наздоганяє «Слугу народу» — соціологи оприлюднили рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153602-ievrosolidarnist-nazdoganyaie-slugu-narodu-sociology-opryludnyly-reytyng-partiy-infografika.htmlРакурс
«Слуга народу», політсила монобільшості, продовжує перебувати на першому місці в рейтингу електоральних уподобань українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного в період з 8 по 12 квітня, результати якого опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».
Серед тих, хто визначився і буде голосувати, електоральні вподобання розподілилися так:
- «Слугу народу» готові підтримати 22,7%;
- «Європейську солідарність» — 20,4%;
- ОПЗЖ — 12%;
- ВО «Батьківщина» — 10,8%;
- партію «Сила і Честь» — 6,4%.
- «Українську стратегію Гройсмана» — 4,8%;
- ВО «Свобода» — 3,8%;
- «Голос» — 3,3%;
- Радикальну партію Олега Ляшка — 3,1%;
- політсилу «Наші» — 1,9%;
- «Партію Шарія» — 1,5%;
- «За майбутнє" - 1,1%;
- «Опозиційний блок» — 0,9%.
Таким чином, наразі п’ятивідсотковий прохідний бар'єр до парламенту долають п’ять політсил.
В опитування взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, соціологи також опублікували новий президентський рейтинг.
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