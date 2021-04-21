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Ракурс
Опубліковані результати нового соціологічного дослідження

«Євросолідарність» наздоганяє «Слугу народу» — соціологи оприлюднили рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2021, 17:07
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«Слуга народу», політсила монобільшості, продовжує перебувати на першому місці в рейтингу електоральних уподобань українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в період з 8 по 12 квітня, результати якого опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».

Серед тих, хто визначився і буде голосувати, електоральні вподобання розподілилися так:

  • «Слугу народу» готові підтримати 22,7%;
  • «Європейську солідарність» — 20,4%;
  • ОПЗЖ — 12%;
  • ВО «Батьківщина» — 10,8%;
  • партію «Сила і Честь» — 6,4%.
  • «Українську стратегію Гройсмана» — 4,8%;
  • ВО «Свобода» — 3,8%;
  • «Голос» — 3,3%;
  • Радикальну партію Олега Ляшка — 3,1%;
  • політсилу «Наші» — 1,9%;
  • «Партію Шарія» — 1,5%;
  • «За майбутнє" - 1,1%;
  • «Опозиційний блок» — 0,9%.

Таким чином, наразі п’ятивідсотковий прохідний бар'єр до парламенту долають п’ять політсил.

Результати опитування, інфографіка: «Соціс»


В опитування взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, соціологи також опублікували новий президентський рейтинг.

Джерело: Ракурс


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