Байден признал геноцид армян 1915 года, в Турции возмутились

Джо Байден, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n153745-bayden-priznal-genocid-armyan-1915-goda-v-turcii-vozmutilis.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, официально признал геноцид армян, который произошел в 1915 году на территории Османской империи.

Об этом говорится в заявлении Байдена по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 24 апреля, размещенном на сайте Белого дома.

Каждый год в этот день мы вспоминаем жизнь всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху и снова обязуемся предотвратить повторение подобных преступлений, — отмечается в заявлении Байдена.

Президент США отметил, что в результате этих событий 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть.

Байден для обозначения геноцида армян также употребил термин «Мец Эгерн», который с армянского языка переводится как «Большое преступление». Этот термин армяне используют для обозначения событий геноцида 1915 года.

Мы чтим жертв «Мец Эгерн», чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты. И мы помним, чтобы оставаться бдительными против разъедающего воздействия ненависти во всех ее формах, — подчеркнул президент США.

Ранее уничтожение армян признали геноцидом в резолюциях Палаты представителей и Сената США.

Американские СМИ ранее сообщали, что Байден в недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предупредил того, что планирует признать геноцид армян.

Турция не признает события 1915 года геноцидом и утверждает, что насилие тогда было не только со стороны Османской империи, но и со стороны представителей армянского меньшинства.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже отреагировал на заявление Байдена.