Байден визнав геноцид вірмен 1915 року, у Туреччині обурилися

Джо Байден, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n153745-bayden-vyznav-genocyd-virmen-1915-roku-u-turechchyni-oburylysya.html

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Джо Байден, президент США, офіційно визнав геноцид вірмен, який стався у 1915 році на території Османської імперії.

Про це йдеться у заяві Байдена з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду вірмен 24 квітня, розміщеній на сайті Білого дому.

Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і знову зобов’язуємося запобігти повторенню подібних злочинів, — зазначається у заяві Байдена.

Президент США зазначив, що в результаті цих подій 1,5 млн вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть.

Байден для позначення геноциду вірмен також вжив термін «Мец егерн», який з вірменської мови перекладається як «Великий злочин». Цей термін вірмени використовують для позначення подій геноциду 1915 року.

Ми вшановуємо жертв «Мец Егерн», щоб жахи того, що сталося ніколи не були забуті. І ми пам’ятаємо, щоб залишатися пильними проти роз’їдаючого впливу ненависті у всіх її формах, — наголосив президент США.

Раніше знищення вірмен визнано геноцидом в резолюціях Палати представників і Сенату США.

Американські ЗМІ раніше повідомляли, що Байден у нещодавній телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом попередив того, що планує визнати геноцид вірмен.

Туреччина не визнає події 1915 року геноцидом і стверджує, що насильство тоді було не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже відреагував на заяву Байдена.