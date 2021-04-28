Тепло набирает обороты, фото: pixabay

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Ракурс

Тепло, которое наконец вернулось в Украину, будет набирать обороты, а осадки и ночные заморозки отступать.

В четверг, 29 апреля, погода в Украине будет по-весеннему теплой и солнечной. Дожди напомнят о себе только на Западе. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет достигать + 13…+ 18°. Прохладнее будет на Сумщине, на морских побережьях и в Карпатах.

Заморозки ночью останутся только на грунте.

Ветер южный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 29 апреля будет солнечной и ветряной, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +15°. Ночью +1…+3°.

Погода в Харькове 29 апреля будет с небольшой облачностью. Днем воздух прогреется до +15…+17°. Ночью еще держатся заморозки, термометры будут показывать −1…−3°.

Погода в Днепре 29 апреля порадует жителей города солнцем и теплом. Днем столбики термометров поднимутся до + 18°. Ночью от +1 до +3°. Без осадков.

Погода в Одессе 29 апреля также будет теплой. Днем воздух прогреется до +17°. Ночью прохладнее, однако теплее, чем в других областях — от +6 до +8°.

Погода во Львове 29 апреля поможет жителям города помыть окна перед Пасхой — днем ​​будет идти мелкий дождь. Дневная температура ожидается достаточно теплая +15… +17°. Ночью столбики термометров покажут +2…+4°.

Погода в Закарпатье 29 апреля также будет с осадками. В течение всего дня дождь. Днем +15… +17°. Ночью +5… +7°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.