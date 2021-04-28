Тепло набирає обертів, фото:pixabay

https://racurs.ua/ua/n153940-teplo-nabyraie-obertiv-pogoda-v-ukrayini-na-29-kvitnya-karta.html

Ракурс

Тепло, яке нарешті повернулося в Україну, набиратиме обертів, а опади та нічні заморозки відступатимуть.

У четвер, 29 квітня, погода в Україні буде по-весняному теплою та сонячною. Дощі нагадають про себе лише на Заході. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вдень температура повітря в більшості областей сягатиме +13…+18°. Прохолодніше буде на Сумщині, на морських узбережжях та в Карпатах.

Заморозки вночі залишаться тільки на ґрунті.

Вітер південний з переходом на південно-східний 7−12 м/с.

Погода у Києві 29 квітня буде сонячною та вітряною, але без опадів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки +15°. Вночі +1…+3°.

Погода в Харкові 29 квітня буде з невеликою хмарністю. Вдень повітря прогріється до +15…+17°. Вночі ще триматимуться заморозки, термометри показуватимуть −1…−3°.

Погода у Дніпрі 29 квітня потішить жителів міста сонцем та теплом. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +18°. Вночі від +1 до +3°. Без опадів.

Погода в Одесі 29 квітня також буде теплою. Вдень повітря прогріється до +17°. Вночі прохолодніше, проте тепліше, ніж в інших областях — від+6 до +8°.

Погода у Львові 29 квітня допоможе жителям міста помити вікна перед Великоднем — вдень йтиме дрібний дощ. Денна температура очікується досить тепла +15…+17°. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…+4°.

Погода на Закарпатті 29 квітня також буде з опадами. Протягом усього дня дощитиме. Вдеь +15…+17°. Вночі +5…+7°.

Геомагнітний стан у Києві 29 квітня буде досить спокійним, упродовж доби очікуються невеликі збурення.